Зверев уверенно вышел в 1/8 финала Australian Open

Олимпийский чемпион Токио-2020 в трех сетах разобрал молдаванина Албота

Александр Зверев / Фото - tennishead

Третья ракетка мира, немецкий теннисист, в третьем раунде Australian Open без проблем переиграл молдаванинасо счетом 6:3, 6:4, 6:4.За почти 2 часа матча Зверев оформил 16 эйсов и три брейка, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 124-й номер рейтинга АТР Албот пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку.После этой победы Зверев удволил свое преимущество в личных встречах теннисистов – 2:0.В 1/8 финала Australian Open Зверев встретится с канадцем, который ранее переиграл американца