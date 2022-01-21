Зверев победил Миллмана и продолжает свой путь на Australian Open
Зверев уверенно вышел в 1/8 финала Australian Open
Олимпийский чемпион Токио-2020 в трех сетах разобрал молдаванина Албота
11:22
Александр Зверев / Фото - tennisheadТретья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, в третьем раунде Australian Open без проблем переиграл молдаванина Раду Албота со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
За почти 2 часа матча Зверев оформил 16 эйсов и три брейка, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 124-й номер рейтинга АТР Албот пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку.
После этой победы Зверев удволил свое преимущество в личных встречах теннисистов – 2:0.
В 1/8 финала Australian Open Зверев встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее переиграл американца Рейлли Опелку (7:6(4), 4:6, 6:3, 6:4).
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