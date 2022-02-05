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Зверев: «В матче против Имера у меня был только один слабый гейм»

Немец прокомментировал свой выход в финал Монпелье
Теннис ATP
05 февраля 22:38
Зверев: «В матче против Имера у меня был только один слабый гейм»
Александр Зверев / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, немец Александр Зверев стал вторым финалистом Монпелье (Франция), победив шведа Микаэля Имера (ATP № 83) со счетом 6:1, 6:3.

В послематчевом комментарии пресс-службе ATP Зверев подвел итоги этого матча, а также поделился ожиданиями от решающего круга турнира, в котором ему предстоит сыграть против Александра Бублика.

«Я в финале, и я этому рад. Я провел довольно хороший матч. Думаю, что за всю игру у меня был только один плохой гейм. В целом я счастлив, что прошел в еще один финал и что сыграю с Бубликом, которого я знаю лет с 12. Надеюсь, что это будет увлекательный матч». 

Напомним, в своем полуфинале Бублик расправился с Филипом Крайиновичем.

Михаил Рыбак
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