Зверев поборется с Бубликом за титул чемпиона Монпелье
Зверев: «В матче против Имера у меня был только один слабый гейм»
Немец прокомментировал свой выход в финал Монпелье
Александр Зверев / фото - Getty Images
3-я ракетка мира, немец Александр Зверев стал вторым финалистом Монпелье (Франция), победив шведа Микаэля Имера (ATP № 83) со счетом 6:1, 6:3.
В послематчевом комментарии пресс-службе ATP Зверев подвел итоги этого матча, а также поделился ожиданиями от решающего круга турнира, в котором ему предстоит сыграть против Александра Бублика.
«Я в финале, и я этому рад. Я провел довольно хороший матч. Думаю, что за всю игру у меня был только один плохой гейм. В целом я счастлив, что прошел в еще один финал и что сыграю с Бубликом, которого я знаю лет с 12. Надеюсь, что это будет увлекательный матч».
Напомним, в своем полуфинале Бублик расправился с Филипом Крайиновичем.
Комментарии 0