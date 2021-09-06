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Зверев в трех сетах обыграл итальянского вундеркинда и вышел в четвертьфинал US Open

Матч немца с Синнером растянулся на два с половиной часа
Теннис Grand Slam
21:52
Зверев в трех сетах обыграл итальянского вундеркинда и вышел в четвертьфинал US Open
Александр Зверев / Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мирового рейтинга Александр Зверев прошел в четвертьфинал US Open, в трех сетах обыграв Янника Синнера (ATP, 16) 6:4, 6:4, 7:6.

За два с половиной часа матча немец выполнил 17 эйсов, реализовал 3 брейк-поинта из 11-и и трижды ошибся при подаче. Итальянец 5 раз подал навылет, сделал 1 брейк и допустил 2 «двойные». Это была третья встреча теннисистов на корте – 2:1 в пользу Александра.

В следующем круге американского Шлема Зверев сыграет с победителем пары Рейли ОпелкаЛлойд Харрис.

Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович столкнулся с первыми трудностями в третьем раунде US Open.

Олег Шумейко-младший
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Александр Зверев Янник Синнер

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