Зверев в трех сетах обыграл итальянского вундеркинда и вышел в четвертьфинал US Open

Матч немца с Синнером растянулся на два с половиной часа

Александр Зверев / Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мирового рейтинга Александр Зверев прошел в четвертьфинал US Open, в трех сетах обыграв Янника Синнера (ATP, 16) 6:4, 6:4, 7:6.



За два с половиной часа матча немец выполнил 17 эйсов, реализовал 3 брейк-поинта из 11-и и трижды ошибся при подаче. Итальянец 5 раз подал навылет, сделал 1 брейк и допустил 2 «двойные». Это была третья встреча теннисистов на корте – 2:1 в пользу Александра.

В следующем круге американского Шлема Зверев сыграет с победителем пары Рейли Опелка – Ллойд Харрис.

Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович столкнулся с первыми трудностями в третьем раунде US Open.