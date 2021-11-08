Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку

Первая ракетка Украины Илья Марченко потерял одну позицию

Новак Джокович / фото - Reuters

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.

Чемпион Masters в Париже Новак Джокович седьмой раз завершит сезон в качестве лучшего теннисистка мира.

Немец Александр Зверев повторил личный рекорд, вернувшись на третью строчку рейтинга. Легендарный испанец Рафаэль Надаль опустился на шестую позицию, пропустив вперед Андрея Рублева, который также повторил личное достижение. Поляк Хубер Хуркач впервые расположился на девятом месте.

ATP Rankings





Первая ракетка Украины Илья Марченко потерял одну позицию, а Сергей Стаховский упал на две. Немного улучшили свои позиции Виталий Сачко и Владислав Орлов.





Обновленный рейтинг WTA.