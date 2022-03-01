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Зверев: «Все мы люди, которые должны жить вместе в мире»

Немецкий теннисист высказался о ситуации в Украине
Теннис ATP
20:20
Зверев: «Все мы люди, которые должны жить вместе в мире»
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.

Зверева цитирует ресурс dtb-tennis.de:

«В такие времена еще раз понимаешь, что в жизни есть вещи важнее тенниса. И самое главное – мир во всем мире. Неважно, из какой ты страны, – все мы люди, которые должны жить вместе в мире.

Спорт и Кубок Дэвиса всегда могут служить примером мирного взаимодействия».

Наоми Осака высказалась о ситуации в Украине.

Рене Тер Велде
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Александр Зверев

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