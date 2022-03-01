Надаль – о дисквалификации Зверева: «ATP потребовала уважение к себе и судьям»
Зверев: «Все мы люди, которые должны жить вместе в мире»
Немецкий теннисист высказался о ситуации в Украине
Александр Зверев / фото - tennishead.net
Третья ракетка мира Александр Зверев высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.
Зверева цитирует ресурс dtb-tennis.de:
«В такие времена еще раз понимаешь, что в жизни есть вещи важнее тенниса. И самое главное – мир во всем мире. Неважно, из какой ты страны, – все мы люди, которые должны жить вместе в мире.
Спорт и Кубок Дэвиса всегда могут служить примером мирного взаимодействия».
Наоми Осака высказалась о ситуации в Украине.
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