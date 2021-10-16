Зверев, вслед за Циципасом, сенсационно покинул Masters в Индиан-Уэллсе

Немец проиграл 39-й ракетке мира

Александр Зверев / фото - Getty Images

4-я ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл Тэйлору Фрицу (ATP 39) в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Поединок завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (3:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 22 минуты. За это время, Зверев выполнил 9 эйсов, выиграл 3 гейма подряд и реализовал 3 брейкпоинта из 8-и, совершив 5 двойных ошибок. Его оппонент сумел 10 раз подать навылет, спасти 5 брейкпоинтов и выиграть 3 гейма на приеме, допустив при этом 3 «двойные».

В полуфинале турнире Фрицу будет противостоять Николоз Басилашвили, который в своем четвертьфинале обыграл Стефаноса Циципаса.

Напомним, во втором полуфинале сыграют Григор Димитров и Кэмерон Норри.

