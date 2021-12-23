Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году

Немецкий теннисист опередил признанных гегемонов в этом компоненте

Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев в 2021-м выиграл больше всех тай-брейков в ATP-туре. На счету немца 25 побед в 37 тай-брейках.

На втором месте идет Алексей Попырин – 23 из 36 выигранных тай-брейков. Третье место делят Джон Изнер, Янник Синнер и Райли Опелка.

Александр Зверев назвал доминирующих игроков ATP-тура.