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Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году

Немецкий теннисист опередил признанных гегемонов в этом компоненте
Теннис ATP
22:20
Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев в 2021-м выиграл больше всех тай-брейков в ATP-туре. На счету немца 25 побед в 37 тай-брейках.

На втором месте идет Алексей Попырин – 23 из 36 выигранных тай-брейков. Третье место делят Джон Изнер, Янник Синнер и Райли Опелка.

Александр Зверев назвал доминирующих игроков ATP-тура.

Рене Тер Велде
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