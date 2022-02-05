«Хочу показать здесь свой максимум». Первые слова Зверева после выхода в четвертьфинал Монпелье
Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Третья ракетка мира разобрался с Адриано Маннарино
Александр Зверев / фото - tennishead.net
Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале хардового турнира в Монпелье в двух сетах разобрался с представителем Франции Адриано Маннарино со счетом 6:1, 6:0.
Встреча продолжалась 51 минуту. За это время Зверев совершил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 5 двойных ошибок.
В полуфинале турнира в Монпелье Александр Зверев сыграет со шведом Микаэлем Имером, который в своем четвертьфинальном матче одержал победу над французом Гаэлем Монфисом.
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