Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Третья ракетка мира разобрался с Адриано Маннарино

Александр Зверев / фото - tennishead.net

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале хардового турнира в Монпелье в двух сетах разобрался с представителем Франции Адриано Маннарино со счетом 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 51 минуту. За это время Зверев совершил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 5 двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Монпелье Александр Зверев сыграет со шведом Микаэлем Имером, который в своем четвертьфинальном матче одержал победу над французом Гаэлем Монфисом.