Зверев: «Надаль был невероятен, но необходимо поздравить и Медведева»
Зверев: «Я чувствовал большое давление, потому что все мне говорили, что я могу стать первой ракеткой мира»
Немецкий теннисист подвел итоги Australian Open
02 февраля 07:35
Александр Зверев / фото - tennishead.net
Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свое выступление на Australian Open.
Зверева цитирует портал midilibre.fr:
«Я знаю, что на Australian Open я выступил плохо, у меня был плохой день, когда я проиграл Шаповалову. Моей целью было выиграть турнир и стать в итоге первой ракеткой мира. Но я этого не заслуживал. Вот так просто. Я чувствовал большое давление, потому что все мне говорили, что я могу стать первой ракеткой мира. Я разочарован своим результатом и хочу как можно быстрее начать двигаться дальше».
Александр Зверев в четвертом раунде Australian Open проиграл Денису Шаповалову.
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