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Зверев: «Я чувствовал большое давление, потому что все мне говорили, что я могу стать первой ракеткой мира»

Немецкий теннисист подвел итоги Australian Open
Теннис Grand Slam
02 февраля 07:35
Зверев: «Я чувствовал большое давление, потому что все мне говорили, что я могу стать первой ракеткой мира»
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свое выступление на Australian Open.

Зверева цитирует портал midilibre.fr:

«Я знаю, что на Australian Open я выступил плохо, у меня был плохой день, когда я проиграл Шаповалову. Моей целью было выиграть турнир и стать в итоге первой ракеткой мира. Но я этого не заслуживал. Вот так просто. Я чувствовал большое давление, потому что все мне говорили, что я могу стать первой ракеткой мира. Я разочарован своим результатом и хочу как можно быстрее начать двигаться дальше».

Александр Зверев в четвертом раунде Australian Open проиграл Денису Шаповалову.

Рене Тер Велде
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