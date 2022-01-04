Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 3
Сегодня 17
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте 5:0 Окончен
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 116:111 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 108:104 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит 115:113 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс 99:133 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 108:103 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда 0:1 Перерыв
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
19:00 Мариуполь - Белый Барс 3:3 Окончен
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда 0:1 Перерыв
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
19:00 Мариуполь - Белый Барс 3:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024

Триатлонистка Ксения Левковская – о возвращении на родину
Триатлон
19:58
Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024
Ксения Левковская / Фото: Федерация триатлона Украины

Вернувшаяся из сборной Азербайджана в сборную Украины триатлонистка Ксения Левковская рассказала в интервью пресс-службе Украинской Федерации триатлона о возвращении, конкуренции и о главных задачах на олимпийский цикл.

О возвращении в сборную Украины.

«Все просто – закончился мой контракт со сборной Азербайджана, поэтому так или иначе я планировала возвращаться в Украину. Конечно, я рада снова выступать в составе сборной Украины – я считаю такое продолжение собственной спортивной карьеры довольно интересным вариантом. Мне приятно приобщиться к развитию украинского триатлона в частности и сделать свой вклад в развитие спортивного движения Украины в целом. Сейчас триатлон и спорт в целом в Украине переживают определенный подъем, я считаю. А что касается меня, то я имею соответствующие знания, необходимый опыт и мотивацию выступать в сборной и собственным примером помогать всем украинским спортсменам (а также триатлетам-резервистам, детям, любителям) достигать высоких результатов».

О конкуренции после возвращения.

«Конкуренция должна быть! Здесь никаких условностей нет. Конкуренция является стимулом к росту результатов всех спортсменов и спортсменок, которые задействованы в этот процесс. С другой стороны, нужно детально рассматривать целесообразность участия лидеров в тех или иных внутренних соревнованиях на фоне международных стартов, на фоне задачи получения олимпийских лицензий, и тому подобное. Нередко бывает так, что соревнования накладываются одни на другие и трудно готовиться к основным международным стартам. К примеру, в том же Азербайджане не было конкуренции – но отсутствовала и бюрократия! Мы имели возможность максимально концентрироваться на международных стартах, главных задачах и не думать о том, что нужно прерывать сборы, соревновательный график и куда-то ехать, лететь, чтобы доказывать собственную профпригодность и целесообразность выступлений на международном уровне».

О желании завоевать олимпийскую лицензию.

«Отчетный олимпийский цикл является очень коротким и следующая Олимпиада уже не за горами. Реально ли мне отобраться на главные соревнования четырехлетия уже в составе сборной Украины? Все будет зависеть от финансирования, поддержки Федерации и государства в целом. Потому что для того, чтобы получить лицензию, нужно выезжать за границу на сборы и соревнования. Мотивация, конечно, у меня есть! При наличии всех вышеперечисленных факторов, я могу ставить перед собой и реализовывать самые высокие цели, бороться за лицензию на Париж-2024.

В общем, чтобы говорить о достижениях и высоких результатах – помимо финансирования, нужно также уделять должное внимание планированию соревновательного графика и календаря. Здесь мелочей не бывает, учитывать надо все: переезды, перелеты, адаптацию, делать предварительный просчет зачетных баллов на тех или иных стартах, тактику и так далее... В такой ответственный момент, когда на мировом уровне результаты триатлетів сделали просто галопирующий рывок вперед, это очень важный момент и его нельзя недооценивать. Поэтому если мы хотим достигать приличных результатов на международной арене и завоевать лицензии на Олимпийские Игры, на мой взгляд нужно определяться с основным составом сборной Украины и тщательно просчитывать всю его подготовку и соревновательный календарь, как можно меньше мешать и больше помогать этим спортсменам».

Напомним, на Олимпийских играх в Токио украинскую триатлонистку Юлию Елистратову сняли с турнира за день до старта.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кубок мира по триатлону Ксения Левковская

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Триатлон

Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024
Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024
19:58
Участник ОИ-2020 из России попался на допинге
Участник ОИ-2020 из России попался на допинге
Токио-2020
13 августа 2021г. 10:41
«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки
«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки
Токио-2020
27 июля 2021г. 09:52
Бермуды впервые в истории ОИ завоевали золотую медаль
Бермуды впервые в истории ОИ завоевали золотую медаль
Токио-2020
27 июля 2021г. 08:19
Украинку Елистратову отстранили от Олимпиады за день до старта на Играх-2020
Украинку Елистратову отстранили от Олимпиады за день до старта на Играх-2020
Токио-2020
26 июля 2021г. 17:43
Фантастика! Побит мировой рекорд на дистанции «айронмен»
Фантастика! Побит мировой рекорд на дистанции «айронмен»
18 июля 2021г. 18:01
Спорт для сверхлюдей. Смотрите на XSPORT+ «Битву королей»
Спорт для сверхлюдей. Смотрите на XSPORT+ «Битву королей»
17 июля 2021г. 22:07
Кубок Европы по триатлону в Днепре. Видео трансляция
Кубок Европы по триатлону в Днепре. Видео трансляция
03 июня 2021г. 13:43
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости