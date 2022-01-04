Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024

Ксения Левковская / Фото: Федерация триатлона Украины

Вернувшаяся из сборной Азербайджана в сборную Украины триатлонистка Ксения Левковская рассказала в интервью пресс-службе Украинской Федерации триатлона о возвращении, конкуренции и о главных задачах на олимпийский цикл.



О возвращении в сборную Украины.

О конкуренции после возвращения.

О желании завоевать олимпийскую лицензию.

В общем, чтобы говорить о достижениях и высоких результатах – помимо финансирования, нужно также уделять должное внимание планированию соревновательного графика и календаря. Здесь мелочей не бывает, учитывать надо все: переезды, перелеты, адаптацию, делать предварительный просчет зачетных баллов на тех или иных стартах, тактику и так далее... В такой ответственный момент, когда на мировом уровне результаты триатлетів сделали просто галопирующий рывок вперед, это очень важный момент и его нельзя недооценивать. Поэтому если мы хотим достигать приличных результатов на международной арене и завоевать лицензии на Олимпийские Игры, на мой взгляд нужно определяться с основным составом сборной Украины и тщательно просчитывать всю его подготовку и соревновательный календарь, как можно меньше мешать и больше помогать этим спортсменам».