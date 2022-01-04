Она выступала за сборную Азербайджана, но вернулась в Украину. А теперь стремится попасть на Олимпийские игры-2024
Вернувшаяся из сборной Азербайджана в сборную Украины триатлонистка Ксения Левковская
рассказала в интервью пресс-службе Украинской Федерации триатлона о возвращении, конкуренции и о главных задачах на олимпийский цикл.
О возвращении в сборную Украины.
«Все просто – закончился мой контракт со сборной Азербайджана, поэтому так или иначе я планировала возвращаться в Украину. Конечно, я рада снова выступать в составе сборной Украины – я считаю такое продолжение собственной спортивной карьеры довольно интересным вариантом. Мне приятно приобщиться к развитию украинского триатлона в частности и сделать свой вклад в развитие спортивного движения Украины в целом. Сейчас триатлон и спорт в целом в Украине переживают определенный подъем, я считаю. А что касается меня, то я имею соответствующие знания, необходимый опыт и мотивацию выступать в сборной и собственным примером помогать всем украинским спортсменам (а также триатлетам-резервистам, детям, любителям) достигать высоких результатов».
О конкуренции после возвращения.
«Конкуренция должна быть! Здесь никаких условностей нет. Конкуренция является стимулом к росту результатов всех спортсменов и спортсменок, которые задействованы в этот процесс. С другой стороны, нужно детально рассматривать целесообразность участия лидеров в тех или иных внутренних соревнованиях на фоне международных стартов, на фоне задачи получения олимпийских лицензий, и тому подобное. Нередко бывает так, что соревнования накладываются одни на другие и трудно готовиться к основным международным стартам. К примеру, в том же Азербайджане не было конкуренции – но отсутствовала и бюрократия! Мы имели возможность максимально концентрироваться на международных стартах, главных задачах и не думать о том, что нужно прерывать сборы, соревновательный график и куда-то ехать, лететь, чтобы доказывать собственную профпригодность и целесообразность выступлений на международном уровне».
О желании завоевать олимпийскую лицензию.
«Отчетный олимпийский цикл является очень коротким и следующая Олимпиада уже не за горами. Реально ли мне отобраться на главные соревнования четырехлетия уже в составе сборной Украины? Все будет зависеть от финансирования, поддержки Федерации и государства в целом. Потому что для того, чтобы получить лицензию, нужно выезжать за границу на сборы и соревнования. Мотивация, конечно, у меня есть! При наличии всех вышеперечисленных факторов, я могу ставить перед собой и реализовывать самые высокие цели, бороться за лицензию на Париж-2024.
В общем, чтобы говорить о достижениях и высоких результатах – помимо финансирования, нужно также уделять должное внимание планированию соревновательного графика и календаря. Здесь мелочей не бывает, учитывать надо все: переезды, перелеты, адаптацию, делать предварительный просчет зачетных баллов на тех или иных стартах, тактику и так далее... В такой ответственный момент, когда на мировом уровне результаты триатлетів сделали просто галопирующий рывок вперед, это очень важный момент и его нельзя недооценивать. Поэтому если мы хотим достигать приличных результатов на международной арене и завоевать лицензии на Олимпийские Игры, на мой взгляд нужно определяться с основным составом сборной Украины и тщательно просчитывать всю его подготовку и соревновательный календарь, как можно меньше мешать и больше помогать этим спортсменам».
Напомним, на Олимпийских играх в Токио украинскую триатлонистку Юлию Елистратову сняли с турнира за день до старта.
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