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«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки

Турбаевский пока не знает наверняка, в чем причина
Olympics Токио-2020
09:52
«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки
Юлия Елистратова / фото - КП

Муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой Владимир Турбаевский прокомментировал отстранение супруги от соревнований за день до ее старта на Олимпиаде в Токио. Экс-лидер сборной России считает, что причиной ложноположительного теста могла стать вакцина от коронавируса:

«Для нас это шок. Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет уже в пуле, постоянно сдает пробы, в том числе и на паспорт крови. И вдруг такое известие. Юля готовилась к старту на Олимпиаде 28-го июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе. Сейчас она еще в Токио.

Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было бы сделать – сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой.

ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет».

Количество зараженных коронавирусом участников Олимпиады ранее превысило 150 человек.

Напомним, что олимпийское золото в Токио досталосьБермудам.
Источник: sport-express.ru Антон Кривенко
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