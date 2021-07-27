«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки
Муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой Владимир Турбаевский прокомментировал отстранение супруги от соревнований за день до ее старта на Олимпиаде в Токио. Экс-лидер сборной России считает, что причиной ложноположительного теста могла стать вакцина от коронавируса:
«Для нас это шок. Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет уже в пуле, постоянно сдает пробы, в том числе и на паспорт крови. И вдруг такое известие. Юля готовилась к старту на Олимпиаде 28-го июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе. Сейчас она еще в Токио.
Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было бы сделать – сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой.
ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет».
Количество зараженных коронавирусом участников Олимпиады ранее превысило 150 человек.Напомним, что олимпийское золото в Токио досталосьБермудам.
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