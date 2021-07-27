«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки

Юлия Елистратова / фото - КП

Муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой Владимир Турбаевский прокомментировал отстранение супруги от соревнований за день до ее старта на Олимпиаде в Токио. Экс-лидер сборной России считает, что причиной ложноположительного теста могла стать вакцина от коронавируса:

Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было бы сделать – сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой.

ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет».