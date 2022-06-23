Абраменко: «Спортсмени захищають фронт, на якому вони звикли відстоювати нашу країну»

Олімпійський чемпіон в фрістайлі Олександр Абраменко в Instagram привітав українців з олімпійським днем.



Дуже радий, що я член такої великої олімпійської родини. Ця родина зараз підтримує та допомагає нашій країні, на всіх її фронтах: в Україні та за кордоном, спортсменам та звичайним людям, які потребують допомоги. Не дивлячись на усі складнощі, які можуть виникати.

Олімпійський рух продовжує підтримувати спорт, який є одною зі складових України в цілому. Тому що наразі спортсмени захищають фронт, на якому вони звикли відстоювати нашу країну.

Коли я в новинах читаю про перемоги українських спортсменів, емоції та гордість зашкалюють. Разом ми непереможні.

Давайте продовжувати будувати кращий світ разом зі спортом. Україно, вперед і тільки вперед. Зі святом».