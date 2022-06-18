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Бубка: «Для нас важливо зберегти український спорт і олімпійський рух, об'єднавшись в цій боротьбі з росією»

Президент НОК України провів нараду з представниками обласних відділень Комітету
Olympics
13:29
Бубка: «Для нас важливо зберегти український спорт і олімпійський рух, об'єднавшись в цій боротьбі з росією»
Сергій Бубка / Фото - Facebook
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час наради з представниками обласних відділень НОК розповів про діяльність Комітету під час війни, потужну підтримки з боку МОК і важливість єднання заради перемоги у війні з росією. Про це повідомляє прес-служба НОК.

«Кожен з нас докладає максимум зусиль для нашої перемоги. Гуманітарний штаб, який ми створили на початку березня – активно працює. Керівники наших відділень надали притулок громадянам в тих регіонах, де це було потрібно. Я вдячний всім і кожному за підтримку в прийнятті оперативних рішень, які ми разом з вами брали в перші дні війни».


«28 лютого ми прийняли рішення надати допомогу ВСУ від «олімпійської сім'ї» на суму 1 млн грн. За цей час ми фінансово допомогли регіональним відділенням, загальна сума – близько 5 млн грн. Зробили платежі за адміністративним грантом на 1,5 млн грн, а річний бюджет – 1,9 млн грн. Ми розуміємо, наскільки це важливо сьогодні».


«25 і 28 лютого президент МОК Томас Бах терміново скликав виконком, де були прийняті дуже потужні рішення, яких ми раніше не бачили, зокрема відсторонення Європейськими та Міжнародними федераціями російських і білоруських спортсменів в міжнародних змаганнях, на ЧС і ЧЄ».


«На сьогоднішній день нам вдалося це зробити за допомогою більш сотень федерацій, які підтримали це рішення. Також були відсторонені російські і білоруські спортсмени і офіційні особи на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в березні в Фінляндії. В даний час рішення виконкому МОК діють безстроково».


«Президент МОК Томас Бах створив фонд солідарності для допомоги олімпійському співтовариству і спортивному руху України. Жодна країна під час війни не мала такого фонду підтримки, це унікальний випадок».


«Для нас важливо зберегти український спорт і олімпійський рух, об'єднавшись в цій боротьбі. Разом ми зможемо перемогти. На сьогоднішній день фонд витратив 1,3 млн доларів».


Напередодні Бубка і Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт взяли участь в Спортивному форумі ЄС.
Володимир Кириченко
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Теги

Сергій Бубка МОК НОК (України)

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