Бубка: «Для нас важливо зберегти український спорт і олімпійський рух, об'єднавшись в цій боротьбі з росією»

Президент НОК України провів нараду з представниками обласних відділень Комітету

Сергій Бубка / Фото - Facebook

«Кожен з нас докладає максимум зусиль для нашої перемоги. Гуманітарний штаб, який ми створили на початку березня – активно працює. Керівники наших відділень надали притулок громадянам в тих регіонах, де це було потрібно. Я вдячний всім і кожному за підтримку в прийнятті оперативних рішень, які ми разом з вами брали в перші дні війни».

«28 лютого ми прийняли рішення надати допомогу ВСУ від «олімпійської сім'ї» на суму 1 млн грн. За цей час ми фінансово допомогли регіональним відділенням, загальна сума – близько 5 млн грн. Зробили платежі за адміністративним грантом на 1,5 млн грн, а річний бюджет – 1,9 млн грн. Ми розуміємо, наскільки це важливо сьогодні».

«25 і 28 лютого президент МОК Томас Бах терміново скликав виконком, де були прийняті дуже потужні рішення, яких ми раніше не бачили, зокрема відсторонення Європейськими та Міжнародними федераціями російських і білоруських спортсменів в міжнародних змаганнях, на ЧС і ЧЄ».

«На сьогоднішній день нам вдалося це зробити за допомогою більш сотень федерацій, які підтримали це рішення. Також були відсторонені російські і білоруські спортсмени і офіційні особи на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в березні в Фінляндії. В даний час рішення виконкому МОК діють безстроково».

«Президент МОК Томас Бах створив фонд солідарності для допомоги олімпійському співтовариству і спортивному руху України. Жодна країна під час війни не мала такого фонду підтримки, це унікальний випадок».

«Для нас важливо зберегти український спорт і олімпійський рух, об'єднавшись в цій боротьбі. Разом ми зможемо перемогти. На сьогоднішній день фонд витратив 1,3 млн доларів».

Президент Національного олімпійського комітету Українипід час наради з представниками обласних відділень НОК розповів про діяльність Комітету під час війни, потужну підтримки з боку МОК і важливість єднання заради перемоги у війні з росією. Про це повідомляєНОК.Напередодні Бубка і Міністр молоді та спорту