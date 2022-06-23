Бубка: «Нехай якнайшвидше у мирному небі над усією Україною гордо майорить синьо-жовтий прапор»

Глава Національного Олімпійського комітету Сергій Бубка на офіційному сайті організації привітав з річницею МОК і висловився про підтримку міжнародної громадськості для України.



Дорогі друзі! Щороку 23 червня, з нагоди річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету у всіх куточках нашої планети вшановують об’єднуючу силу спорту.

Україна завжди цінувала та любила спорт, була віддана ідеалам, що лежать в основі олімпійського руху – рівності та повазі.

Нині, у час коли війна прийшла на українську землю, коли ми відчуваємо цінність миру як ніколи гостро, цей день набуває особливого значення. Олімпійські принципи єдності, дружби та підтримки показали свою силу в дії. Ми дуже вдячні олімпійському руху та світовій спортивній спільності за безпрецедентну солідарність з Україною.

Українська спортивна спільнота своїм прикладом і перемогами надихає долати труднощі, втрати та продовжувати рухатись вперед.

Тож нехай здобутки наших спортсменів та їхня підтримка додадуть усім і кожному оптимізму та віри у власні сили й стійкість. Адже в спорті ми дуже часто змушені долати самих себе, спорт виховує силу волі та характер.

Нехай якнайшвидше у мирному небі над усією Україною гордо майорить синьо-жовтий прапор на честь наших спільних перемог!

Ми – разом! З вірою у перемогу України та українського спорту!»