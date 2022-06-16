Джованні Малаго: «Сергій Бубка – видатний посол України в світі»
Бубка обраний членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів
Перше засідання за участю президента НОК України відбудеться в жовтні
17:21
Сергій Бубка / Фото - FacebookПрезидент НОК України Сергій Бубка обраний членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів «Європейські ігри в Кракові». Про це повідомляє прес-служба НОК.
Перше засідання Координаційної комісії організації з проведення ІІІ Європейських ігор відбудеться 12-13 жовтня.
Європейські ігри в Кракові (Польща) пройдуть з 21 червня по 2 липня 2023 року. У програмі міжнародного спортивного форуму – змагання з 23 видів спорту.
Напередодні Асоціація національних олімпійських комітетів (АНОК) і Олімпійський комітет Індонезії оголосили, що з 5 по 12 серпня 2023 року в Балі (Індонезія) пройдуть Другі Всесвітні пляжні ігри.