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Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі не братимуть участі росіяни і білоруси<br>
10:52
Данка Бартекова / Фото - insidethegames.bizЧлен Міжнародного олімпійського комітету, словачка Данка Бартекова поділилася думками про прийдешню участь українських спортсменів на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (EYOF 2022), який відбудеться в Банській Бистриці (Словаччина).
Цитує Бартекову insidethegames.biz.
«Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять якусь гордість своїм землякам, народу України, що вони високо тримають прапор, що вони знаходяться поруч, щоб нагадати світові, що вони все ще можуть тренуватися, навіть якщо вони не вдома».
«Це показує солідарність світу, щоб допомогти їм тренуватися і підготуватися до змагань».
«Я вважаю, що не всі ми особисто задоволені відстороненням російських і білоруських спортсменів, але я думаю, що ми можемо повністю зрозуміти, що це превентивний захід. Це важливо для захисту чесності змагань».
«Звичайно, це молоде покоління, важливо розділити політику і спорт, але ми повинні захищати чесність змагань і переконатися, що все пройшло без інцидентів».
«У березні Європейський олімпійський комітет підтвердив, що заборонить росії і білоруси брати участь в Банській Бистриці».
Відзначимо, що турнір стартує 24 липня.
Напередодні президент Національного олімпійського комітету України та член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка побував з візитом в Румунії, Де взяв участь в засіданні НОК Східної і Центральної Європи.
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