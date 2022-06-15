Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. ХІФК - Фрелунда

Джованні Малаго: «Сергій Бубка – видатний посол України в світі»

Президент НОК Італії побажав Україні перемоги в війні з росією
Olympics
21:59
Джованні Малаго: «Сергій Бубка – видатний посол України в світі»
Джованні Малаго, Сергій Бубка та Вадим Гутцайт на зустрічі в НОК Італії / фото - НОК Італії

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT заявив, що голова НОК України Сергій Бубка є видатним послом України в світі, та побажав Україні перемоги у війні.

«Сергій є справжнім чемпіоном по життю. Він видатний посол України у світі, бо втілює в собі ідеали вашої країни. Через нього ми формуємо думку про сильних українців. Але наша підтримка України є безперечною через наші цінності.

Проте хочу відзначити його силу та гідність, з якими він долає цю ситуацію. Давай Сергію, давай Україно, ми всі разом з вами!»

Повну версію інтерв’ю Джованні Малаго читайте за цим посиланням.

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Бубка Вадим Гутцайт

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
Інші
15 червня 08:55
Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Olympics
14 червня 13:31
Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані
Репортаж
Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані
Olympics
13 червня 11:56
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
Olympics
12 червня 22:00
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Olympics
11 червня 16:44
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
Olympics
10 червня 19:18

Новини: Olympics

Голова НОК Італії: «20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам»
Ексклюзив Голова НОК Італії: «20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам»
22:45
Джованні Малаго: «Сергій Бубка – видатний посол України в світі»
Ексклюзив Джованні Малаго: «Сергій Бубка – видатний посол України в світі»
21:59
Президент НОК Італії: «В Італії є велика єдність в бажанні допомогти Україні»
Ексклюзив
Президент НОК Італії: «В Італії є велика єдність в бажанні допомогти Україні»
14 червня 20:03
Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
14 червня 13:31
Стало відомо місце проведення Других Всесвітніх пляжних ігор. Від такої атмосфери атлети будуть у захваті
Стало відомо місце проведення Других Всесвітніх пляжних ігор. Від такої атмосфери атлети будуть у захваті
13 червня 13:51
Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані
Репортаж
Національні олімпійські комітети Європи активно підтримують Україну. Минулого вік-енду це яскраво показали в Скоп'є і Тірані
13 червня 11:56
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
12 червня 22:00
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
12 червня 21:01
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
11 червня 16:44
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
17:59
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Всі новини