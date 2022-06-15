Джованні Малаго: «Сергій Бубка – видатний посол України в світі»

Президент НОК Італії побажав Україні перемоги в війні з росією

Джованні Малаго, Сергій Бубка та Вадим Гутцайт на зустрічі в НОК Італії / фото - НОК Італії

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT заявив, що голова НОК України Сергій Бубка є видатним послом України в світі, та побажав Україні перемоги у війні.

«Сергій є справжнім чемпіоном по життю. Він видатний посол України у світі, бо втілює в собі ідеали вашої країни. Через нього ми формуємо думку про сильних українців. Але наша підтримка України є безперечною через наші цінності. Проте хочу відзначити його силу та гідність, з якими він долає цю ситуацію. Давай Сергію, давай Україно, ми всі разом з вами!»

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