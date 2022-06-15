Голова НОК Італії: «20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам»
Джованні Малаго розповів, що його країна створила окрему команду в напрямку допомоги Україні
22:45
Джованні Малаго / фото - Rai Sport
Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповів про те, що 20 спортивних федерацій його країни допомагають українським спортсменам з підготовкою до наступних змагань.
«Хочу зазначити, що ми створили окрему команду в цьому напрямку, це стало можливим завдяки солідарності всіх італійських спортивних організацій. Загалом 20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам для підготовки до наступних міжнародних змагань».
Повну версію інтерв’ю Джованні Малаго читайте за цим посиланням.
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