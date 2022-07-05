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Гутцайт: «Держава робить все, щоб наші спортсмени могли брати участь в міжнародних змаганнях»

Міністр зазначив, що для спортсменів закуплені обладнання та екіпірування
Olympics
14:45
Гутцайт: «Держава робить все, щоб наші спортсмени могли брати участь в міжнародних змаганнях»
Вадим Гутцайт / Фото: прес-служба форуму Україна 30

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт висловився про фінансування українських спортсменів. Слова спортсмена наводить сайт відомства.

«Держава робить усе, щоби наші спортсмени мали можливість брати участь у міжнародних змаганнях та показувати найкращі результати.

Вони в повному обсязі отримують зарплати. Також Володимир Зеленський призначив президентські стипендії неолімпійцям і паралімпійцям.

Наші спортсмени повністю віддаються змаганням і доводять усьому світові, що ми – нація переможців.

На Всесвітні ігри в нас 102 ліцензії, такого ще не було. На попередніх Іграх у Вроцлаві в нас було 80 ліцензій. А щоби ліцензію отримати, потрібно вже показати дуже хороший результат.

Ми закупили обладнання, екіпіровку, зробили все, щоби наші спортсмени гідно показали себе на Всесвітніх іграх. Тому всі вони їдуть за перемогою, і я вірю в кожного і в кожну з них».

Всесвітні ігри – міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту. У 2022-му році турнір пройде з 7 по 17 липня в США.

З початку року українські спортсмени добули в боротьбі на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю 987 нагород.

Нагадаємо, раніше Владислав Гераскевич повідомив, що не отримав грошей від МОК і від Мінспорту на підготовку.

Карен Агабекян
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