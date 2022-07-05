Гутцайт: «Держава робить все, щоб наші спортсмени могли брати участь в міжнародних змаганнях»
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт висловився про фінансування українських спортсменів. Слова спортсмена наводить сайт відомства.
«Держава робить усе, щоби наші спортсмени мали можливість брати участь у міжнародних змаганнях та показувати найкращі результати.
Вони в повному обсязі отримують зарплати. Також Володимир Зеленський призначив президентські стипендії неолімпійцям і паралімпійцям.
Наші спортсмени повністю віддаються змаганням і доводять усьому світові, що ми – нація переможців.
На Всесвітні ігри в нас 102 ліцензії, такого ще не було. На попередніх Іграх у Вроцлаві в нас було 80 ліцензій. А щоби ліцензію отримати, потрібно вже показати дуже хороший результат.
Ми закупили обладнання, екіпіровку, зробили все, щоби наші спортсмени гідно показали себе на Всесвітніх іграх. Тому всі вони їдуть за перемогою, і я вірю в кожного і в кожну з них».
Всесвітні ігри – міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту. У 2022-му році турнір пройде з 7 по 17 липня в США.
З початку року українські спортсмени добули в боротьбі на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю 987 нагород.
Нагадаємо, раніше Владислав Гераскевич повідомив, що не отримав грошей від МОК і від Мінспорту на підготовку.
Коментарі 0