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Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»

Міжнародні спортивні федерації продовжують підтримувати українських атлетів
Olympics
13:31
Гутцайт: «Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством заощадили Україні понад 500 млн грн»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його відомство спільно з міжнародним спортивним співтовариством за 111 днів повномасштабного вторгнення російських загарбників заощадило кошти державного бюджету країни на суму понад 500 млн грн.

«Боронім Україну на всіх фронтах. Кожен день ми працюємо з партнерами в напрямку санкційних обмежень, збільшення підтримки України, створення належних умов для наших спортсменів. Завдяки цій співпраці за 111 днів повномасштабного вторгнення російських кафірів ми вже заощадили кошти державного бюджету на суму понад півмільярда гривень. Саме стільки ми повинні витратити на проживання, тренування, трансфери 1180 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту, 120 по неолімпійських і 540 спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, які через війну змушені жити, тренуватися і змагатися за кордоном».


«Розуміючи, наскільки зараз складно фінансувати спорт, ці витрати погодилися взяти на себе Національні федерації країн, Міжнародні федерації з видів спорту, Олімпійські комітети і Фонд солідарності олімпійського співтовариства і українського спорту, координацію роботи якого здійснює президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Я щиро дякую уряди країн-партнерів і все міжнародне спортивне співтовариство. Завдяки вам наші спортсмени відчувають себе комфортно і забезпечені всім необхідним, щоб тренуватися, змагатися і перемагати».


«Закликаю друзів не зменшувати обороти. Підтримуючи Україну, ви підтримуєте свободу, демократію і європейські цінності. Разом ми сильніші».


Раніше Гутцайт розповів, які переваги надасть статус кандидата на вступ до Європейського Союзу українського спорту.
Володимир Кириченко
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Вадим Гутцайт

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