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Гутцайт: «Ми досі мріємо провести зимові Олімпійські ігри в 2030 році»

Міністр вірить в те, що ми приймемо ці змагання
Olympics
21:38
Гутцайт: «Ми досі мріємо провести зимові Олімпійські ігри в 2030 році»

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вірить в те, що Україна зможе прийняти Олімпійські ігри:

Чи вірите Ви в те, що коли-небудь Україна прийме Олімпійські ігри? Скільки треба грошей, щоб підготувати інфраструктуру?

Ви знаєте, я в це дуже вірю. І я хочу подякувати Президенту Володимиру Зеленському за намагання, щоб наша мрія збулась. Ще до війни були зустрічі на високому рівні, до нас приїжджав президент МОК Томас Бах у вересні минулого року і згодом ми їздили делегацією. Брали участь у роботі комісії, яка дає рекомендації, що потрібно зробити країні, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. І ми працювали над цим, аналізували, де можливо провести зимові Олімпійські ігри, які стадіони, майданчики. Звісно, що таку мрію зруйнувала війна. Але хочу зазначити, що декілька днів тому, коли президент МОК зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, це питання обговорювалось. Президент запитав про це, а значить ми досі мріємо провести зимові Олімпійські ігри в 2030 році.

Раніше Гутцайт заявив, що на відбудову пошкоджених і зруйнованих від російської військової агресії спортивних об’єктів потрібно близько 160 мільйонів доларів.

Джерело: ukranews.com Сергій Лук'яненко
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Вадим Гутцайт

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