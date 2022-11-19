Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»

Президент НОК України сказав, що на ці місця шукати нікого не будуть

Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу Київ повідомив, що на місця Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича в НОК вибирати нікого не будуть.



— Буде ще якесь голосування? Якщо Шевченко погодиться, то замість Шуфрича і Суркіса потрібно буде знайти ще кандидатів?



— Не потрібно нікого шукати. Вони не на керівних посадах. Вони просто в членах НОК. 170 членів НОК олімпійської сім'ї. Виконком, керуючий НОК, і президент – 21 особа. Суркіс і Шуфрич не входить до Виконкому.



Вони просто члени НОК. Вони зараз написали листи про вихід. Ми їх виводимо з членства НОК. Усе. На цьому їхнє перебування закінчується в НОК.



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Денис Сєдашов