Шуфріч і Суркіс залишать НОК України
Гутцайт – про Шуфрича і Суркіса: «Ми їх виводимо з членства НОК. На цьому їхнє перебування тут закінчується»
Президент НОК України сказав, що на ці місця шукати нікого не будуть
18 листопада 20:17
— Буде ще якесь голосування? Якщо Шевченко погодиться, то замість Шуфрича і Суркіса потрібно буде знайти ще кандидатів?
— Не потрібно нікого шукати. Вони не на керівних посадах. Вони просто в членах НОК. 170 членів НОК олімпійської сім'ї. Виконком, керуючий НОК, і президент – 21 особа. Суркіс і Шуфрич не входить до Виконкому.
Вони просто члени НОК. Вони зараз написали листи про вихід. Ми їх виводимо з членства НОК. Усе. На цьому їхнє перебування закінчується в НОК.
Раніше ми повідомляли, що Шуфрич і Суркіс покинуть НОК України.