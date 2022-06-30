Гутцайт: «Україна наполягає на повному санкційному бані – росіянам і білорусам не місце поруч з представниками цивілізованого світу»

Фото: Facebook

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в Facebook виступив за повне відсторонення представників країн-агресорів від цивілізованого світу:



Доніс цю позицію до колег під час Саміту Міністрів спорту з питань України та міжнародного спорту.

Своїм мовчанням російські і білоруські спортсмени підтримують війну в Україні, яка вже вбила більше 80 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 100 об’єктів спортивної інфраструктури. Скільки ще ми маємо втратити?

На жаль, деякі спортивні федерації намагаються повернути росіян до міжнародних змагань: дзюдо, бобслей, скелетон. Україна, як і всі цивілізовані держави, вважає це неприйнятним. Необхідно заборонити росіянам і білорусам виступати під нейтральними прапорами.

Військова агресія росії – наш спільний виклик. Щоби зупинити її, ми маємо бути принциповими і консолідованими.