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Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»

Міністр молоді та спорту – про результати атлетів за період війни
Olympics
15:23
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці в Facebook повідомив, що після повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей на міжнародних змаганнях.

«100 днів. 619 медалей. Всією країною мужньо тримаємо лад і боремося за перемогу на всіх фронтах».


«З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну українські спортсмени та спортсменки добули в боротьбі на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю 619 нагород: 296 золотих, 176 срібних, 147 бронзових».


«Дякую спортсменам за перемоги на спортивному фронті. Дякую всім захисникам України, які щодня роблять можливими ці та всі майбутні наші перемоги. Пишаємося вами і вболіваємо за Україну».


Нагадаємо, що проти росії і білорусі введено вже 125 спортивних санкцій.

Раніше Гутцайт розповів, на яку суму росіяни завдали шкоди спортивній інфраструктурі України.
Володимир Кириченко
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Вадим Гутцайт

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