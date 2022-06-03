«Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів». Гутцайт розповів, скільки санкцій вже введено в спорті проти країн-агресорів
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
Міністр молоді та спорту – про результати атлетів за період війни
15:23
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМіністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці в Facebook повідомив, що після повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей на міжнародних змаганнях.
«100 днів. 619 медалей. Всією країною мужньо тримаємо лад і боремося за перемогу на всіх фронтах».
«З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну українські спортсмени та спортсменки добули в боротьбі на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю 619 нагород: 296 золотих, 176 срібних, 147 бронзових».
«Дякую спортсменам за перемоги на спортивному фронті. Дякую всім захисникам України, які щодня роблять можливими ці та всі майбутні наші перемоги. Пишаємося вами і вболіваємо за Україну».
Нагадаємо, що проти росії і білорусі введено вже 125 спортивних санкцій.
Раніше Гутцайт розповів, на яку суму росіяни завдали шкоди спортивній інфраструктурі України.