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Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»

Міністр молоді та спорту вірить в перемогу країни і за межами фронту<br> <br>
Olympics
12:28
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці Facebook розповів, які переваги надасть статус кандидата на вступ до Європейського Союзу українського спорту.

«Україна гідна стати повноправною учасницею Європейського Союзу. Хоробрі українці щодня борються за це право, захищаючи мир від російської агресії. Ми відстоюємо мирне і вільне майбутнє Європи ціною життів своїх людей. Наша держава вже дало відповідь скептикам, що пророкує нам «кілька днів». Пора Європейського співтовариства продемонструвати щирість, єдність і відданість цінностям. 23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, в ході якого буде розглянута заявка України на вступ до ЄС».


«Спілкуючись з журналістами, Президент України Володимир Зеленський в черговий раз підкреслив: не існує ніяких альтернатив кандидатства, нам не цікаві гібридні формати. Така воля всього українського народу».


«Від імені спортивної спільноти України закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Ми усвідомлюємо відповідальність і готові до неї – готові до подальшої тривалої роботи з проведення ключових реформ, вдосконалення демократичних інституцій одночасно з післявоєнним відновленням нашої держави».


«Що статус кандидата означатиме для спорту:

– Розширене взаємодія і координацію зусиль.

– Автономізація спортивних федерацій як необхідний елемент у розвитку європейської спортивної моделі.

– Інтегрований підхід в питаннях координації політики по боротьбі з допінгом, корупцією в спорті, договірними матчами, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами в спорті.

– Більше обміну досвідом з країнами-членами ЄС для прискорення реформ ».


«Ключові для Мінмолодежьспорта документи – Національна молодіжна стратегія до 2030 року і Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року – побудовані відповідно до європейських стратегіями. Ми вже впроваджуємо європейські практики в управління сферою молодіжної політики, фізичної культури і спорту і готові до нового кроку. Час невизначеності має пройти. Ми, українці, давно вибрали своє майбутнє і точно знаємо, хто ми і чого стоїмо. З нами Європа стане ще сильніше».


Раніше Гутцайт повідомив, що після повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей на міжнародних змаганнях.
Володимир Кириченко
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