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Колишній прем'єр-міністр Фінляндії: «Я не бачу причин для участі росіян в Олімпіаді»
Політик пояснив, чому росіяни не заслуговують на великий спорт
13 грудня 08:29
Александр Стубб
Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб в Twitter виступив проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх через війну в Україні.
«Я не бачу причин, що дозволяють російським спортсменам мати можливість брати участь в Олімпіаді, поки росія грубо порушує міжнародне право. Частиною санкцій є ізоляція від спорту. Дії мають наслідки. Все може змінитися. Але поки вони цього не зроблять, ніякої Олімпіади для росії не повинно бути».
Як повідомлялося, раніше президент НОК США виступила за допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024 під нейтральним прапором.
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