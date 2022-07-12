Мало шансів, що росіяни будуть представлені на ОІ-2024 в Парижі
Колишній віце-президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді повідомив The Guardian, Що у росіян і білорусів майже немає шансів виступити на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, оскільки вони не можуть брати участь в кваліфікації.
«Нам ще належить вирішити про те, що станеться з кожної з цих двох країн. Я припускаю, що загальні настрої будуть такими, що вони не повинні брати участь у кваліфікації.
Проблема зараз полягає в тому, що приблизно за два роки до Олімпійських ігор починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями і МОК. Досить складно на половині шляху сказати пройшли кваліфікацію: «Ми змінили правила».
Тому є реальна проблема для федерацій, де існує чітка інструкція не запрошувати росіян і білорусів брати участь в турнірах.
Тому, на перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе кваліфікуватися, крім трьох видів спорту, де їх не усунули. Чи зможуть вони пройти кваліфікацію в цих трьох видах спорту? Я не впевнений».
Нагадаємо, раніше росіян не допустили до чемпіонату світу по легкій атлетиці.
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