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Мало шансів, що росіяни будуть представлені на ОІ-2024 в Парижі

Для росіян і білорусів проблеми виникли з кваліфікацією
Olympics
18:29
Мало шансів, що росіяни будуть представлені на ОІ-2024 в Парижі

Колишній віце-президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді повідомив The Guardian, Що у росіян і білорусів майже немає шансів виступити на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, оскільки вони не можуть брати участь в кваліфікації.

«Нам ще належить вирішити про те, що станеться з кожної з цих двох країн. Я припускаю, що загальні настрої будуть такими, що вони не повинні брати участь у кваліфікації.

Проблема зараз полягає в тому, що приблизно за два роки до Олімпійських ігор починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями і МОК. Досить складно на половині шляху сказати пройшли кваліфікацію: «Ми змінили правила».

Тому є реальна проблема для федерацій, де існує чітка інструкція не запрошувати росіян і білорусів брати участь в турнірах.

Тому, на перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе кваліфікуватися, крім трьох видів спорту, де їх не усунули. Чи зможуть вони пройти кваліфікацію в цих трьох видах спорту? Я не впевнений».

Нагадаємо, раніше росіян не допустили до чемпіонату світу по легкій атлетиці.

Карен Агабекян
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МОК Париж-2024

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