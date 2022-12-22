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МОК дозволив чоловікам брати участь у синхронному плаванні на Олімпіаді у Парижі
Це історична подія
22 грудня 13:59
Президент Міжнародної федерації плавання Хусейн Аль-Мусалла заявив:
Це оголошення знаменує собою віху в історії синхронного плавання. Еволюція виду спорту в напрямку інклюзивності йде швидкими темпами, і це рішення МОК і Міжнародної федерації плавання допоможе нам стати прикладом для всього олімпійського руху.
Водні види спорту універсальні, і чоловіки відмінно зарекомендували себе в синхронному плаванні. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити це нововведення, яке буде представлено всьому світу у Парижі. Дозвіл брати участь чоловікам – це велика заслуга всіх тих, хто багато років працював над тим, щоб це відбулося.
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