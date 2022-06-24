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МОК включив вісім нових дисциплін в програму Олімпіади 2026 року

З програми прибрали змішані командні змагання в паралельному гігантському слаломі в гірськолижному спорті
Olympics
24 червня 22:50
МОК включив вісім нових дисциплін в програму Олімпіади 2026 року

Вісім нових дисциплін включені в програму Олімпіади 2026 року. Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У Мілані і Кортіна - д'Ампеццо вперше будуть розіграні медалі в змаганнях з лижного альпінізму (чоловічий і жіночий спринт, а також змішана естафета), в змаганнях змішаних команд зі скелетону, в чоловічому і жіночому парному могулі у фрістайлі, жіночих стрибках на лижах з великого трампліну і жіночих санях - двійках.

З програми прибрали змішані командні змагання в паралельному гігантському слаломі в гірськолижному спорті. Також МОК не став включати змагання в одиночній змішаної естафеті (сингл-мікст) по біатлону, про що раніше просив Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

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