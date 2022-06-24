МОК включив вісім нових дисциплін в програму Олімпіади 2026 року

З програми прибрали змішані командні змагання в паралельному гігантському слаломі в гірськолижному спорті

Вісім нових дисциплін включені в програму Олімпіади 2026 року. Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У Мілані і Кортіна - д'Ампеццо вперше будуть розіграні медалі в змаганнях з лижного альпінізму (чоловічий і жіночий спринт, а також змішана естафета), в змаганнях змішаних команд зі скелетону, в чоловічому і жіночому парному могулі у фрістайлі, жіночих стрибках на лижах з великого трампліну і жіночих санях - двійках.

З програми прибрали змішані командні змагання в паралельному гігантському слаломі в гірськолижному спорті. Також МОК не став включати змагання в одиночній змішаної естафеті (сингл-мікст) по біатлону, про що раніше просив Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

Турнір з боксу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі відбудеться не під егідою IBA.