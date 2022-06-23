На ОІ-2020 в Токіо витратили майже вдвічі більше ніж планували

Турнір обійшовся в 10,4 млрд доларів

За інформацією Reuters, організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо-2020 21 червня провів своє останнє засідання, після чого повинен розпуститися до кінця місяця.



Під час засідання комітету стало відомо, що Олімпійські ігри обійшлися в 10,4 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж планувалося під час заявки.

Витрати на ОІ-2020 виросли через реконструкції Японського національного стадіону, який відкривав та закривав турнір, і де проходили змагання легкоатлетів.

Також важливим фактором для підвищення кошторису стало перенесення ОІ на рік через поширення коронавірусу COVID-19.

Як повідомлялося, паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award.