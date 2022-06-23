Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
На ОІ-2020 в Токіо витратили майже вдвічі більше ніж планували
Турнір обійшовся в 10,4 млрд доларів
21:36
За інформацією Reuters, організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо-2020 21 червня провів своє останнє засідання, після чого повинен розпуститися до кінця місяця.
Під час засідання комітету стало відомо, що Олімпійські ігри обійшлися в 10,4 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж планувалося під час заявки.
Витрати на ОІ-2020 виросли через реконструкції Японського національного стадіону, який відкривав та закривав турнір, і де проходили змагання легкоатлетів.
Також важливим фактором для підвищення кошторису стало перенесення ОІ на рік через поширення коронавірусу COVID-19.
Як повідомлялося, паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award.
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