«Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів». Гутцайт розповів, скільки санкцій вже введено в спорті проти країн-агресорів

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в своєму Facebook розповів, чого Україна досягла в боротьбі з росією на спортивній міжнародній арені:

За дорученням і в координації з Офісом Президента України Мінмолодьспорт працює над посиленням санкційного тиску на країни, які здійснюють повномасштабну збройну агресію проти України.

Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів від світового спорту вищих досягнень, допоки не буде відновлена територіальна цілісність України та не будуть відшкодовані усі завдані ними збитки.

Станом на 30 травня застосовано:

олімпійські види спорту – 43 санкції,

неолімпійські – 68 санкцій,

паралімпійські – 12 санкцій,

спільні для олімпійських та неолімпійських – 2 санкції.

Серед найвідчутніших – заборона росіянам і білорусам брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Російські і білоруські збірні усунено від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.

Санкції запровадили UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), таеквон-до (ITF), дзюдо та інші.

Ми перебуваємо у тісній взаємодії з усіма міжнародними федераціями, щоби санкційний перелік поповнювався й надалі.

Санкції, зокрема у спорті, – це результат хороброї боротьби наших захисників і захисниць та великих зусиль, які докладають Президент Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль та вся команда Офіса Президента України на дипломатичному рівні.

Весь світ це бачить і підтримує нас!