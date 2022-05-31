«Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів». Гутцайт розповів, скільки санкцій вже введено в спорті проти країн-агресорів
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в своєму Facebook розповів, чого Україна досягла в боротьбі з росією на спортивній міжнародній арені:
Вже 125 спортивних санкцій проти росії та білорусі і ми не зупиняємося!
За дорученням і в координації з Офісом Президента України Мінмолодьспорт працює над посиленням санкційного тиску на країни, які здійснюють повномасштабну збройну агресію проти України.
Наша мета – повна ізоляція росіян та білорусів від світового спорту вищих досягнень, допоки не буде відновлена територіальна цілісність України та не будуть відшкодовані усі завдані ними збитки.
Станом на 30 травня застосовано:
олімпійські види спорту – 43 санкції,
неолімпійські – 68 санкцій,
паралімпійські – 12 санкцій,
спільні для олімпійських та неолімпійських – 2 санкції.
Серед найвідчутніших – заборона росіянам і білорусам брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Російські і білоруські збірні усунено від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.
Санкції запровадили UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), таеквон-до (ITF), дзюдо та інші.
Ми перебуваємо у тісній взаємодії з усіма міжнародними федераціями, щоби санкційний перелік поповнювався й надалі.
Санкції, зокрема у спорті, – це результат хороброї боротьби наших захисників і захисниць та великих зусиль, які докладають Президент Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль та вся команда Офіса Президента України на дипломатичному рівні.
Весь світ це бачить і підтримує нас!
Раніше Гутцайт розповів, на яку суму росіяни завдали збитків спортивній інфраструктурі України.