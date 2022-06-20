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Президент МОК: «Наша позиція щодо санкцій і рекомендацій про відсторонення росіян відома, не бачу сенсу нагадувати»

Томас Бах виступив на позачерговому конгресі Міжнародної федерації плавання
Olympics
11:22
Президент МОК: «Наша позиція щодо санкцій і рекомендацій про відсторонення росіян відома, не бачу сенсу нагадувати»
Томас Бах / Фото - nytimes.com
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах на позачерговому конгресі Міжнародної федерації плавання (FINA) в Будапешті заявив, що МОК поки не має наміру знімати рекомендації про відсторонення російських спортсменів від змагань.

цитуючи Баха insidethegames.biz.

«Як всесвітні організації, ми не повинні забувати, що у нас є федерації, які страждають від конфронтацій. Наша позиція щодо санкцій і рекомендацій відома, не бачу сенсу нагадувати. Ці рекомендації ми змушені прийняти, при цьому не можна забувати про свою головну функцію – об'єднує ...».


«FINA слід рекомендаціям, ще не час їх знімати, але ми не можемо забувати про дилему – ми всесвітня організація, спорт повинен об'єднувати. При цьому в спорті все повинні підкорятися єдиним правилам. Ми повинні стежити за розвитком ситуації, за тим, що відбувається. І як я говорив на церемонії в Пекіні, потрібно дати світові шанс».


«Люди шукають об'єднує сили, і однією з них, якщо навіть не найбільш очевидною, може бути олімпійський рух. Ми можемо скористатися цією можливістю з великою впевненістю».


Європейські Національні олімпійські комітети, як і багато НОКИ, що знаходяться за межами Старого світу, активно допомагають українським спортсменам з самого початку війни і обіцяють продовжувати робити це поки Україна потребує підтримки в спортивній сфері. 
Володимир Кириченко
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Томас Бах МОК FINA

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