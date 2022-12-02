Федерація стрільби України буде підтримувати Гутцайта на виборах голови НОК
Президент НОК Данії: «Поразка росіянина лісіна – хороші новини для Міжнародної федерації спортивної стрільби»
Ханс Наторп зазначив, що рашистам не місце в міжнародних організаціях
02 грудня 13:45
Ханс Наторп / Фото - TwitterПрезидент НОК Данії Ханс Наторп в Twitter поділився емоціями після поразки рашиста владіміра лісіна та перемоги італійця Лучано Россі у виборах нового голови Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF).
«Це хороші новини для ISSF і хороші новини для міжнародного управління спортом. Вітаю співтовариство ISSF і нового президента Лучано Россі. Зараз не час приймати лідерів російського спорту».
Нагадаємо, співголова Комісії з безпеки та співробітництва в Європі Стів Коен закликав США ввести санкції проти лісіна.