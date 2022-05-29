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Сергій Бубка побував на засіданні НОК Східної та Центральної Європи в Румунії, також він зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в цій країні

Президент НОК України поспілкувався з нашими фехтувальниками, самбістами, триатлоністами та баскетболістами
Olympics
22:23
Сергій Бубка побував на засіданні НОК Східної та Центральної Європи в Румунії, також він зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в цій країні
Фото: НОК Румунії

Президент Національного олімпійського комітету України та член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка побував з візитом у Румунії, де він взяв участь в засіданні НОК Східної та Центральної Європи.

Також в олімпійському центрі Румунії очільник НОК України зустрівся з українськими спортсменами, які на разі перебувають там задля продовження тренувань та підготовки до міжнародних змагань.

Зокрема, з президентом НОК України зустрілися фехтувальники з Миколаєва, чоловіча збірна України з баскетболу 3Х3, команда юних українських триатлоністів і збірна України з самбо.

Сергія Бубку супроводжували президент НОК Румунії Міхай Коваліу та генеральний секретар організації Георге Борой.

Після зустрічі зі спортсменами президент НОК України подякував румунським колегам за підтримку українського спорту та олімпійського руху в дні російського вторгнення в Україну.

Джерело: НОК України
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Сергій Бубка НОК (України)

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