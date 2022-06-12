Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:00
TOTAL COMBAT

Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії

Президент НОК України вирушив туди після Генеральної Асамблеї ЄОК
Olympics
21:01
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
Фото: НОК України

Президент Національного олімпійського комітету України член МОК Сергій Бубка в Албанії зустрівся з українськими спортсменами, які з березня живуть і тренуються в цій країні. Очільник НОКу поспілкувався із співвітчизниками та дізнався про їхні нагальні потреби. Наші атлети розповіли  про гостинність, з якою їх прийняли, про свої досягнення та результати.

У найближчому майбутньому українські спортсмени отримають увесь необхідний їм для продовження тренувань новий інвентар. Його придбають за кошти Фонду солідарності МОК.

Нагадаємо, що НОК Албанії та місцева Федерація легкої атлетики на прохання Сергія Бубки наприкінці березня прийняли в себе юних спортсменів з ДУ «Східний ЦОП» з Сум, Донецька і Дніпра, які продовжують підготовку для участі у міжнародних змаганнях.

В Албанії українські легкоатлети перебувають вже третій місяць і продовжують отримувати підтримку місцевої спортивної спільноти.

Джерело: НОК України
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Olympics

ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
22:00
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
21:01
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
11 червня 16:44
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
10 червня 19:18
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
08 червня 14:06
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
08 червня 12:28
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
03 червня 15:23
Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
02 червня 17:07
Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
01 червня 10:52
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини