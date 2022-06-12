Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії

Президент НОК України вирушив туди після Генеральної Асамблеї ЄОК

Фото: НОК України

Президент Національного олімпійського комітету України член МОК Сергій Бубка в Албанії зустрівся з українськими спортсменами, які з березня живуть і тренуються в цій країні. Очільник НОКу поспілкувався із співвітчизниками та дізнався про їхні нагальні потреби. Наші атлети розповіли про гостинність, з якою їх прийняли, про свої досягнення та результати.

У найближчому майбутньому українські спортсмени отримають увесь необхідний їм для продовження тренувань новий інвентар. Його придбають за кошти Фонду солідарності МОК.

Нагадаємо, що НОК Албанії та місцева Федерація легкої атлетики на прохання Сергія Бубки наприкінці березня прийняли в себе юних спортсменів з ДУ «Східний ЦОП» з Сум, Донецька і Дніпра, які продовжують підготовку для участі у міжнародних змаганнях.

В Албанії українські легкоатлети перебувають вже третій місяць і продовжують отримувати підтримку місцевої спортивної спільноти.