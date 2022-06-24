Рашисти нанесли ракетний удар по місту Ломаченка
«Спасатєлі» х***і. Рашисти завдали ракетного удару по спорткомплексу НТУ «ХПІ» в Харкові
Дана споруда була домашньою ареною баскетбольного клубу «Політехніка»
12:33
Спортивный комплекс НТУ «ХПІ» / Фото - khar.gp.gov.uaУ ніч на 24 червня рашистські загарбники завдали ракетного удару по спортивному комплексу навчального закладу НТУ «ХПІ» в Харкові.
В результаті сталася руйнація будівлі і виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Відзначимо, що спорткомплекс був домашньою ареною баскетбольного клубу «Політехніка», а також там тренувалися українські олімпійці з різних видів спорту.
При процесуальному керівництві Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом порушення законів та звичаїв війни.