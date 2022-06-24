Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:45
THE FOOTBALL REVIEW
13:15
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург

«Спасатєлі» х***і. Рашисти завдали ракетного удару по спорткомплексу НТУ «ХПІ» в Харкові

Дана споруда була домашньою ареною баскетбольного клубу «Політехніка»
Olympics
12:33
«Спасатєлі» х***і. Рашисти завдали ракетного удару по спорткомплексу НТУ «ХПІ» в Харкові
Спортивный комплекс НТУ «ХПІ» / Фото - khar.gp.gov.ua
У ніч на 24 червня рашистські загарбники завдали ракетного удару по спортивному комплексу навчального закладу НТУ «ХПІ» в Харкові.

В результаті сталася руйнація будівлі і виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Відзначимо, що спорткомплекс був домашньою ареною баскетбольного клубу «Політехніка», а також там тренувалися українські олімпійці з різних видів спорту.

При процесуальному керівництві Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Olympics

Гутцайт: «Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором та звучить гімн України»
Гутцайт: «Ми бачимо, як наші спортсмени перемагають, стоять на п'єдесталі з прапором та звучить гімн України»
14:19
«Спасатєлі» х***і. Рашисти завдали ракетного удару по спорткомплексу НТУ «ХПІ» в Харкові
«Спасатєлі» х***і. Рашисти завдали ракетного удару по спорткомплексу НТУ «ХПІ» в Харкові
12:33
Абраменко: «Спортсмени захищають фронт, на якому вони звикли відстоювати нашу країну»
Абраменко: «Спортсмени захищають фронт, на якому вони звикли відстоювати нашу країну»
23 червня 22:10
На ОІ-2020 в Токіо витратили майже вдвічі більше ніж планували
На ОІ-2020 в Токіо витратили майже вдвічі більше ніж планували
Токіо 2020
23 червня 21:36
Бубка: «Нехай якнайшвидше у мирному небі над усією Україною гордо майорить синьо-жовтий прапор»
Бубка: «Нехай якнайшвидше у мирному небі над усією Україною гордо майорить синьо-жовтий прапор»
23 червня 10:44
Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award
Паралімпійська збірна України отримала нагороду The Visa Award
22 червня 21:32
Бах: «Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024»
Бах: «Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024»
22 червня 16:17
Це не Олімпіада, але спектакль не меньш видовищний. Рівно рік залишився до старту III Європейських ігор в Кракові
Це не Олімпіада, але спектакль не меньш видовищний. Рівно рік залишився до старту III Європейських ігор в Кракові
21 червня 16:47
Віце-президент Єврокомісії: «Дякую за зразкову і недвозначну позицію всього олімпійського руху щодо війни в Україні»
Віце-президент Єврокомісії: «Дякую за зразкову і недвозначну позицію всього олімпійського руху щодо війни в Україні»
21 червня 16:01
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Бокс Професійний бокс
17 червня 23:14
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Всі новини