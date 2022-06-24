«Спасатєлі» х***і. Рашисти завдали ракетного удару по спорткомплексу НТУ «ХПІ» в Харкові

Дана споруда була домашньою ареною баскетбольного клубу «Політехніка»

Спортивный комплекс НТУ «ХПІ» / Фото - khar.gp.gov.ua

У ніч на 24 червня рашистські загарбники завдали ракетного удару по спортивному комплексу навчального закладу НТУ «ХПІ» в Харкові.В результаті сталася руйнація будівлі і виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Про це повідомляєХарківської обласної прокуратури.Відзначимо, що спорткомплекс був домашньою ареною баскетбольного клубу «Політехніка», а також там тренувалися українські олімпійці з різних видів спорту.При процесуальному керівництві Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом порушення законів та звичаїв війни.