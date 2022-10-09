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Спортивний директор МОКу зустрівся з українськими дзюдоїстами на ЧС
Кіт Макконнелл підтримав спортсменів
09 жовтня 20:02
Сьогодні я був особливо радий зустрітися з українською командою. З початку російського вторгнення та збройного конфлікту ми багато працювали з НОКами та міжнародними федераціями, щоб спортсмени могли бути максимально підтримані.
Навіть якщо спортсмени можуть тренуватися за межами країни всі вони мають сім’ї вдома, тому все ніколи не буває ідеальним, але ми можемо запропонувати безпеку та місце для тренувань. На жаль, ми не можемо вирішити все. У цьому сенсі те, що робила IJF, є дуже необхідним. Я вважаю, що це справжній сенс міжнародного спорту.
Раніше Гутцайт прокоментував заявку України на проведення ЧС з футболу в 2030 році.
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