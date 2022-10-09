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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Спортивний директор МОКу зустрівся з українськими дзюдоїстами на ЧС

Кіт Макконнелл підтримав спортсменів
Olympics
09 жовтня 20:02
Спортивний директор МОКу зустрівся з українськими дзюдоїстами на ЧС
Спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету Кіт Макконнелл під час візиту на чемпіонат світу з дзюдо, особливу увагу приділив збірній України. Цитує НОК України.

 Сьогодні я був особливо радий зустрітися з українською командою. З початку російського вторгнення та збройного конфлікту ми багато працювали з НОКами та міжнародними федераціями, щоб спортсмени могли бути максимально підтримані.

Навіть якщо спортсмени можуть тренуватися за межами країни всі вони мають сім’ї вдома, тому все ніколи не буває ідеальним, але ми можемо запропонувати безпеку та місце для тренувань. На жаль, ми не можемо вирішити все. У цьому сенсі те, що робила IJF, є дуже необхідним. Я вважаю, що це справжній сенс міжнародного спорту.  


Раніше Гутцайт прокоментував заявку України на проведення ЧС з футболу в 2030 році.
Денис Сєдашов
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МОК

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