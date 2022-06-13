Більше ніяких бікіні. Після скандалу був змінений дрес-код в жіночому пляжному гандболі
Стало відомо місце проведення Других Всесвітніх пляжних ігор. Від такої атмосфери атлети будуть у захваті
Міжнародний спортивний форум відбудеться з 5 по 12 серпня 2023 року
13:51
Пляжна боротьба / Фото - UWWАсоціація національних олімпійських комітетів (АНОК) і Олімпійський комітет Індонезії оголосили, що з 5 по 12 серпня 2023 року в Балі (Індонезія) пройдуть Другі Всесвітні пляжні ігри. Про це повідомляє прес-служба АНОК.
Слідом за Всесвітніми пляжними іграми 13-15 серпня 2023 року на острові Індонезії також пройде XXVII Генеральна асамблея АНОК.
Попередні Всесвітні пляжні ігри відбулися в 2019 році в Катарі. Тоді було проведено 36 змагань з 13 видів спорту. Перше місце в медальному заліку зайняла Іспанія.
Відзначимо, що Ігри включають в себе десять основних видів спорту – акватлон, пляжний гандбол, пляжний футбол, пляжний теніс, пляжний волейбол 4×4, пляжний футбол, пляжну боротьбу, індивідуальні кати, а також 2 виду спорту, запропоновані Оргкомітетом – кейтбординг і відкрите плавання на дистанції 5 км.
Нагадаємо, Другі Всесвітні пляжні ігри були перенесені з 2021 на 2023 рік, щоб у країн був час підготувати своїх спортсменів до Олімпіади в Токіо-2020, яка відбулася в минулому році.
Також в 2023 році пройде ще один один масштабний спортивний форум – III Європейські ігри в Кракові (Польща).
Минулого тижня НОК України і його президент, член МОК Сергій Бубка взяли участь в Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів, що пройшла в столиці Північної Македонії Скоп'є.
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