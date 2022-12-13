Валерій Сушкевич: «Я хочу щиро подякувати Томасу Баху та Сергію Бубці за допомогу нашій команді у поверненні з Європи до України»
Сушкевич про санкції проти росіян в паралімпійському спорті: «Є хитання. Знову є «невинні»
У паралімпійському русі не все так однозначно
13 грудня 19:58
Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич розповів про проблеми з санкціями проти росіян і білорусів в паралімпійському спорті.
«Є хитання. Знову є «невинні». Це залежить від впливу окремих суб'єктів на рівні міжнародних федерацій. Більшість наших паралімпійських федерацій з'єднані з олімпійськими. І тут є деякі нюанси кореляції з олімпійськими федераціями. Є різні підходи. Це дуже небезпечна тенденція.
Якби наші колеги з різних видів спорту шукали ту аргументацію, ті конкретні приклади, які шукали ми... Це істотні і значущі моменти, які говорять про те, що не можна використовувати наше паралімпійський рух, яке є досягненням людської цивілізації (для пропаганди вбивчої війни)».
Як повідомлялося, збірна України зірвала оплески, Стоячи на відкритті Дефлімпіади.