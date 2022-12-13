Сушкевич про санкції проти росіян в паралімпійському спорті: «Є хитання. Знову є «невинні»

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич розповів про проблеми з санкціями проти росіян і білорусів в паралімпійському спорті.



Якби наші колеги з різних видів спорту шукали ту аргументацію, ті конкретні приклади, які шукали ми... Це істотні і значущі моменти, які говорять про те, що не можна використовувати наше паралімпійський рух, яке є досягненням людської цивілізації (для пропаганди вбивчої війни)».