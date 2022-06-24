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Турнір з боксу на Олімпіаді в Парижі відбудеться не під егідою IBA

МОК не визначив процес кваліфікації і проведення турніру на ОІ 2024 року
Olympics
21:45
Турнір з боксу на Олімпіаді в Парижі відбудеться не під егідою IBA

Спортивний директор МОК Кіт Макконнелл на прес-конференції організації повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет не визначив процес кваліфікації і проведення турніру з боксу на Олімпійських іграх 2024 року, але сам турнір відбудеться не під егідою Міжнародної федерації боксу (IBA).

«Змагання з боксу на Олімпійських іграх в Парижі не проходитимуть під егідою IBA, як і кваліфікація до Ігор. В інтересах боксу і боксерського співтовариства ми вирішили, що змагання з боксу в Парижі не проходитимуть під контролем IBA. Ми не визначили те, як буде проходити кваліфікація і сам турнір з боксу, але він не буде проходити під егідою IBA».

Президент МОК Томас Бах повідомив, що організація хоче бачити команду України на Олімпійських іграх в Парижі.

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