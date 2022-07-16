Юнацька олімпійська збірна України вирушила на завершальні етап підготовки

У пошуках скарбів: Зміїний острів
18 липня 15:50
Частина юнацької олімпійської збірної України вирушила в словацьке місто Шаморін на завершальний етап підготовки до XVI Європейських юнацьких олімпійських ігор.
У частину команди увійшли представники легкої атлетики, плавання і спортивної гімнастики, які вирушила з олімпійської бази «Конча-Заспі».
Також в Шаморині до збірної приєднаються дзюдоїсти і велосипедисти
Відзначимо, що тренувальний збір пройде за домовленістю президента НОК України Сергія Бубки та НОК Словаччини.
Нагадаємо, українці на ЮОІ-2022 в Банській Бистриці будуть представлені в 6 з 10 видів спорту: легкої атлетики, велоспорті, спортивної гімнастики, дзюдо, плаванні та бадмінтоні.
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