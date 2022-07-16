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Юнацька олімпійська збірна України вирушила на завершальні етап підготовки

У Словаччину вирушили представники трьох видів спорту і до них приєднаються дзюдоїсти та велосипедисти
Olympics
11:41
Юнацька олімпійська збірна України вирушила на завершальні етап підготовки

Частина юнацької олімпійської збірної України вирушила в словацьке місто Шаморін на завершальний етап підготовки до XVI Європейських юнацьких олімпійських ігор.

У частину команди увійшли представники легкої атлетики, плавання і спортивної гімнастики, які вирушила з олімпійської бази «Конча-Заспі».

Також в Шаморині до збірної приєднаються дзюдоїсти і велосипедисти

Відзначимо, що тренувальний збір пройде за домовленістю президента НОК України Сергія Бубки та НОК Словаччини.

Нагадаємо, українці на ЮОІ-2022 в Банській Бистриці будуть представлені в 6 з 10 видів спорту: легкої атлетики, велоспорті, спортивної гімнастики, дзюдо, плаванні та бадмінтоні.

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Новини: Olympics

Юнацька олімпійська збірна України вирушила на завершальні етап підготовки
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