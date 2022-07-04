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Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією

Більше 100 представників спортивного фронту пішли з життя або знаходяться в полоні
Olympics
13:05
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, скільки спортсменів та тренерів віддали своє життя задля захисту України від рашистів:

Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних Сил захищати нашу державу на фронті. На сьогодні 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій, 13 були захоплені та перебувають у російському полоні.

Зеленський також нагадав про намір України прийняти Олімпійські ігри.

Джерело: president.gov.ua Олег Шумейко-молодший
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Володимир Зеленський смерть війна

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