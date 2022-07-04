МОК потроїв фонд підтримки України
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів у війні з росією
Більше 100 представників спортивного фронту пішли з життя або знаходяться в полоні
13:05
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, скільки спортсменів та тренерів віддали своє життя задля захисту України від рашистів:
Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних Сил захищати нашу державу на фронті. На сьогодні 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій, 13 були захоплені та перебувають у російському полоні.
Зеленський також нагадав про намір України прийняти Олімпійські ігри.