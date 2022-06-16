Зеленський: «Ми віримо, що взаємодія Світоліної та Шевченка допоможе посилювати підтримку України в світі»
Зеленський призначив стипендії для паралімпійців і дефлімпійців, які завойовували медалі в 2021 році
Розміри щомісячних виплат – від 3,5 до 15 тисяч гривень
18:24
Володимир Зеленський / Фото - FacebookПрезидент України Володимир Зеленський видав указ про призначення стипендій для спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.
68 стипендій отримають чемпіони та призери Паралімпійських ігор в Токіо-2020, 79 – чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи з видів спорту осіб з інвалідністю в 2021 році, 104 стипендії – тренери атлетів.
Розмір стипендій становить від 3,5 до 15 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Нагадаємо, що паралімпійська збірна завоювала на Іграх в Токіо 98 медалей.
А тим часом президент НОК України Сергій Бубка обраний членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів «Європейські ігри в Кракові».
Коментарі 0