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Зеленський призначив стипендії для паралімпійців і дефлімпійців, які завойовували медалі в 2021 році

Розміри щомісячних виплат – від 3,5 до 15 тисяч гривень
Olympics
18:24
Зеленський призначив стипендії для паралімпійців і дефлімпійців, які завойовували медалі в 2021 році
Володимир Зеленський / Фото - Facebook
Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення стипендій для спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.

68 стипендій отримають чемпіони та призери Паралімпійських ігор в Токіо-2020, 79 – чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи з видів спорту осіб з інвалідністю в 2021 році, 104 стипендії – тренери атлетів.

Розмір стипендій становить від 3,5 до 15 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Нагадаємо, що паралімпійська збірна завоювала на Іграх в Токіо 98 медалей. 

А тим часом президент НОК України Сергій Бубка обраний членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів «Європейські ігри в Кракові».
Володимир Кириченко
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Володимир Зеленський

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