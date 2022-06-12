ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку

Представників країни-агресора зачепила заява президента НОК України

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Напередодні у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань під нейтральним прапором спортсменів з росії і білорусі президент НОК України Сергій Бубка заявив, що українці підтримують рекомендації Міжнародного олімпійського комітету з повного відсторонення спорстменів і офіційних осіб з країн-агресорів від міжнародних змагань.

Російська преса ось уже добу видає гострі заголовки на цю тему і бере коментарі у відомих спортсменів.

Загальна риторика повідомлень тамтешніх ЗМІ збігається з наративами політичних пропагандистських телешоу росії - Бубка радикально підтримує Україну, спорт поза політикою, незрозуміло за що усувати російських і білоруських спортсменів.

У коментарях зомбовані вболівальники також не підбирають слів на адресу Сергія Бубки, називаючи його «націоналістом».



