Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:00
TOTAL COMBAT

ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку

Представників країни-агресора зачепила заява президента НОК України
Olympics
22:00
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
Фото: GettyImages

Напередодні у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань під нейтральним прапором спортсменів з росії і білорусі президент НОК України Сергій Бубка заявив, що українці підтримують рекомендації Міжнародного олімпійського комітету з повного відсторонення спорстменів і офіційних осіб з країн-агресорів від міжнародних змагань.

Російська преса ось уже добу видає гострі заголовки на цю тему і бере коментарі у відомих спортсменів. 

Загальна риторика повідомлень тамтешніх ЗМІ збігається з наративами політичних пропагандистських телешоу росії - Бубка радикально підтримує Україну, спорт поза політикою, незрозуміло за що усувати російських і білоруських спортсменів.


У коментарях зомбовані вболівальники також не підбирають слів на адресу Сергія Бубки, називаючи його «націоналістом».


Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Бубка НОК (України) МОК

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Olympics
11 червня 16:44
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
Olympics
10 червня 19:18
Сергій Бубка побував на засіданні НОК Східної та Центральної Європи в Румунії, також він зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в цій країні
Сергій Бубка побував на засіданні НОК Східної та Центральної Європи в Румунії, також він зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в цій країні
Olympics
29 травня 22:23
Сергій Бубка: «Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу»
Сергій Бубка: «Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу»
Olympics
20 травня 19:28
2
Томас Бах – Сергію Бубці: «Дякую від щирого серця за те, що ви робите, щоб координувати дії МОК»
Томас Бах – Сергію Бубці: «Дякую від щирого серця за те, що ви робите, щоб координувати дії МОК»
Olympics
20 травня 17:33
﻿Бубка: «Польща неймовірно підтримує Україну. Ми дуже вдячні»
﻿Бубка: «Польща неймовірно підтримує Україну. Ми дуже вдячні»
Olympics
18 травня 20:58

Новини: Olympics

ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
ЗМІ росії, відомі спортсмени і вболівальники в коментарях дуже розсердилися на Сергія Бубку
22:00
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами, які перебувають в Албанії
21:01
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Сергій Бубка вимагає від усіх міжнародних федерацій дотримуватися рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань
11 червня 16:44
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
«Дякуємо за потужну підтримку». Сергій Бубка чуттєво виступив на Генасамблеї ЄОК
10 червня 19:18
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
росію і білорусь позбавили права на участь в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
08 червня 14:06
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
Гутцайт: «Закликаю лідерів країн-партнерів зробити історичний крок і надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС»
08 червня 12:28
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
Гутцайт: «З початку повномасштабного вторгнення росії українські спортсмени завоювали 619 медалей»
03 червня 15:23
Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
Саладуха: «Елітні спортсмени зараз всім забезпечені, можуть тренуватися і змагатися»
02 червня 17:07
Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
Член МОК Бартекова: «Важливо бачити, як українські спортсмени змагаються і приносять гордість землякам»
01 червня 10:52
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини