Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про три книги, які вона вважає своїми улюбленими і до яких любить повертатися. Слова наводить Жорстка Атлетика.

«Пригоди бравого вояка Швейка» – це щось схоже на «Тореадори з Васюківки» але більш серйозна тема про війну, однак з гумором.

Ендрю Метьюс «Жити легко» – це психологічна книжка, дуже класна з гумором, мені подобається – я її можу перечитувати.

І моя улюблена книга «Уітні моя любов» – це любовний роман Джудит Макнот – цю книжку я прочитала в 14-15 років, про кохання, драми вона мені дуже сподобалося. Мені дуже імпонувала головна героїня, і це моя перша книжка, яку я дійсно полюбила.