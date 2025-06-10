Левченко прийме участь в етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Торік Юлія показала 9-й результат
9 хвилин тому
Юлія Левченко / Фото - Facebook
Українська легкоатлетка Юлія Левченко виступить у секторі для стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція).
Етап пройде 15 червня.
На етапах Діамантової ліги у Сямені та Шанхаї Левченко показала 4-й результат.
Торік Стокгольмі Юлія стала 9-ю з результатом 1,82 м, Ярослава Магучіх виграла у Стокгольмі (2 м), а інша українка Ірина Геращенко стала третьою.
Нагадаємо, етап пройде 15 червня на Олімпійському стадіоні. Рекорд арени належить хорватській легкоатлетці Бланці Влашич, яка у 2007 році подолала позначку у 2.07 м.
Раніше свою участь в етапі у Стокгольмі підтвердила Магучіх.