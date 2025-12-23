Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх поділилася підсумками 2025 року та розповіла про бажання, яке загадає у Новий рік. Слова наводить Sport.ua.

Якщо говорити про мою кар’єру, то ключовим моментом став чемпіонат світу. Це вже кінець сезону, і здобута бронзова медаль для України стала для мене особливим досягненням року. Зараз ми вже вдома, і саме тут йде підготовка до змагань наступного року. Тому я дуже щаслива зараз. Відновлюю свої думки і повертаюсь до такого стабільного стану, коли я насолоджуюсь процесом. Ярослава Магучіх

Також українка розповіла про бажання, яке загадає на Новий рік.

Хочу побажати лише миру нашій країні. Це найбільше моє бажання. Як, я гадаю, і бажання кожного українця. Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх — спортсменка року за версією SBC Ukrainе Awards.