Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в інтерв'ю для Суспільне Спорт розповіла про свої подальші плани на цей сезон.

«Вже середина червня. Ніби й починала лише наприкінці квітня, але нічого. Наступний старт – [на етапі Діамантової ліги] в Парижі. Повертаюся до свого улюбленого міста, в якому встановила світовий рекорд та виграла олімпійське золото.

Але сезон попереду: Париж, потім ще в чемпіонаті Європи командному в Мадриді братиму участь. Будемо змагатися, аби підійти в найкращій формі до Токіо.

Чи втомлена від графіку змагань? А що робити, треба змагатися і показувати всьому світу, що Україна незламна і ми продовжуємо боротися за нашу незалежність, за нашу країну, за наших людей».