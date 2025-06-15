Сьогодні Магучіх та Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Ярослава у Швеції спробує продовжити переможну серію на змаганнях ДЛ
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
15 червня відбудеться сьомий етап Діамантової ліги, який пройде у шведському Стокгольмі.
На змаганнях виступлять дві українки. Ярослава Магучіх та Юлія Левченко представлять Україну у секторі для стрибків у висоту. Відзначимо, що це буде третій для українок виступ у сезоні-2025 ДЛ – на етапах у Сямені та Шанхаї Магучіх здобувала перемогу.
Нагадаємо, що Магучіх у Стокгольмі хоче побити рекорд стадіону.