Українського легкоатлета відсторонили від змагань через допінг
У його крові знайшли мельдоній
близько 2 годин тому
Дмитро Федусов / Фото - Facebook
Український легкоатлет Дмитро Федусов тимчасово відсторонений від турнірів через вживання допінгу. Про це повідомляє прес-служба НАДЦ.
Результати аналізів спортсмена показали наявність в його організмі забороненої речовини – мельдонію (5-метилгексан-2-амін, 1,4-диметилпентиламін, 19-норандростерон).
Зазначається, що Федусов відсторонений з 28.10.2025.
Федусов є срібним призером чемпіонату України-2025 в метанні списа.
